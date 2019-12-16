Fırtına bu sezon Süper Lig'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta Sivasspor'a kaybeden Trabzonspor, 10. haftada da Göztepe'ye mağlup oldu. Karadeniz ekibi yine 4 maçtır kaybetmiyor. Bu kez yenilgiye tahammülü yok.