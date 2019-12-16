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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Bu kez yenilgiye tahammülü yok

Bu kez yenilgiye tahammülü yok

Fırtına bu sezon 'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta 'a kaybeden , 10. haftada da 'ye mağlup oldu.

Fırtına bu sezon 'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta 'a kaybeden , 10. haftada da 'ye mağlup oldu. ekibi yine 4 maçtır kaybetmiyor. Bu kez yenilgiye tahammülü yok.

  1. 16.12.2019
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