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15 Aralık 2019, Pazar
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Onazi şans bekliyor

Onazi şans bekliyor

Uzun süren sakatlığı sonrası Basel mücadelesiyle sahalara dönen , Denizlispor maçı kadrosunda da yer alacak. , karşılaşmaların son bölümünde 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna forma vererek onun maç temposu kazanması istiyor.

Uzun süren sakatlığı sonrası Basel mücadelesiyle sahalara dönen , Denizlispor maçı kadrosunda da yer alacak. , karşılaşmaların son bölümünde 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna forma vererek onun maç temposu kazanması istiyor.
  1. 15.12.2019
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