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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Gözler lige çevrildi

Gözler lige çevrildi

Avrupa defterini kapatan 'da gözler lige çevrildi. 'de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 10 puan çıkaran ve zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Denizlispor maçını kazanarak çıkışını devam ettirmek amacında. Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı yönetecek. Tribünlerin dolması bekleniyor.

Avrupa defterini kapatan 'da gözler lige çevrildi. 'de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 10 puan çıkaran ve zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, pazartesi akşamı evinde oynayacağı Denizlispor maçını kazanarak çıkışını devam ettirmek amacında. Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı yönetecek. Tribünlerin dolması bekleniyor.
  1. 14.12.2019
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