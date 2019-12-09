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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Onazi 350 gün sonra

oyuncusu , sakatlık nedeniyle çok uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Aşil tendonu kopan 26 yaşındaki ön libero, maçında () bir lig maçının kadrosuna alındı.

oyuncusu , sakatlık nedeniyle çok uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Aşil tendonu kopan 26 yaşındaki ön libero, maçında () bir lig maçının kadrosuna alındı.
  1. 9.12.2019
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