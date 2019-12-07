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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Makine olsa dayanmaz!

Makine olsa dayanmaz!

, , ve Uğurcan, devre arasına daha 4 haftalık bir süreç olmasına rağmen neredeyse geçtiğimiz sezonun tamamında oynadıkları maç sayısını şimdiden yakaladı.

Yoğun maç trafiği sezon başından itibaren hem ciddi sakatlanmalara neden oldu hem de yorgunluktan kaynaklı öne geçilen maçlarda puan kayıpları yaşandı. Bordo-mavili takımda sezon başından itibaren en fazla süre alan isimler (1756 dakika), (1709), (1710), (1710) ve (1696) olurken, bu futbolcuların ciddi sakatlıklar yaşamaması büyük bir şans oldu. 4 futbolcu, bu sezon o kadar fazla forma şansı buldu ki devre arasına 4 hafta kala neredeyse geçtiğimiz sezon boyunca oynadıkları maç sayısına ulaştı. Sosa geçen yılı 30 maçla tamamlarken, bu sezon şu ana kadar 20 kez forma giydi. 2018-19'da 23 maçta oynayan Pereira, şu ana kadar 19 maçta görev aldı. Geçen sezon 38 maçta sahaya çıkan Nwakaeme ise şu ana kadar 22 kez ter döktü. Geçtiğimiz sezonu 25 maçla tamamlayan Uğurcan Çakır, bu sezon ise 19, Ligi'nde 38 kez görev alan Sörloth da 22 karşılaşmaya ulaştı.
  1. 7.12.2019
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