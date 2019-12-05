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05 Aralık 2019, Perşembe
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biletleri satışta

Basel biletleri satışta

'nın C Grubu'nda deplasmanda oynayacağı maçı misafir tribün biletleri, e-bilet. . org.tr adresi üzerinden satışa sunuldu. fiyatları 165 TL olarak belirlendi. Bir kişi bir bilet alabilecek. satış yok.

'nın C Grubu'nda deplasmanda oynayacağı maçı misafir tribün biletleri, e-bilet. . org.tr adresi üzerinden satışa sunuldu. fiyatları 165 TL olarak belirlendi. Bir kişi bir bilet alabilecek. satış yok.
  1. 5.12.2019
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