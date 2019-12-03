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03 Aralık 2019, Salı
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yönetecek

Serkan Tokat yönetecek

'nın 5'inci turunda 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

'nın 5'inci turunda 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Yarın Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da oynanacak Altay- karşılaşmasında görev yapacak.

  1. 3.12.2019
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