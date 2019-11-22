Nwakaeme’nin yükü arttı
İlk 8 haftada 2 gol, 3 asistlik performans gösteren Nwakaeme, ligde son 3 maçta ise skor katkısı sağlayamadı.
İlk 8 haftada 2 gol, 3 asistlik performans gösteren Nwakaeme, ligde son 3 maçta ise skor katkısı sağlayamadı. İdmanlarda sıkı çalışan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Ankaragücü deplasmanında yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Başkentte ağları havalandırmak isteyen sol kanat, Sörloth ile birlikte Fırtına'nın yine en büyük gol umudu olacak. Ünal Karaman, Nwakaeme ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Nwakaeme’nin yükü arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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