Nwakaeme’nin yükü arttı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Nwakaeme’nin yükü arttı

’nin yükü arttı

Nwakaeme’nin yükü arttı

İlk 8 haftada 2 gol, 3 asistlik performans gösteren , ligde son 3 maçta ise skor katkısı sağlayamadı.

İlk 8 haftada 2 gol, 3 asistlik performans gösteren , ligde son 3 maçta ise skor katkısı sağlayamadı. İdmanlarda sıkı çalışan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Ankaragücü deplasmanında yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Başkentte ağları havalandırmak isteyen sol kanat, Sörloth ile birlikte Fırtına'nın yine en büyük gol umudu olacak. , Nwakaeme ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nwakaeme’nin yükü arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN