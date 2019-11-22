Nwakaeme’nin yükü arttı

İlk 8 haftada 2 gol, 3 asistlik performans gösteren Nwakaeme, ligde son 3 maçta ise skor katkısı sağlayamadı. İdmanlarda sıkı çalışan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Ankaragücü deplasmanında yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Başkentte ağları havalandırmak isteyen sol kanat, Sörloth ile birlikte Fırtına'nın yine en büyük gol umudu olacak. Ünal Karaman, Nwakaeme ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.