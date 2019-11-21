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21 Kasım 2019, Perşembe
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Yeşil ışığı yaktı

Yeşil ışığı yaktı

ekibinin sol beki 'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Trabzon’a aşık olan Novak, takımda kalacağının sinyalini verdi.

ekibinin sol beki 'ın kontratı sezon sonu bitiyor. 'un uzatma isteği dışında 'dan da teklifler alan Çek oyuncu son kararını verdi. Uzun sürecek sakatlığına rağmen Trabzonspor'un uzatma teklifini yinelemesi üzerine 29 yaşındaki futbolcu kalma yönünde görüş bildirdi. Zaten dış basına verdiği son demecindeki "Türkçe öğreniyorum. Trabzonspor yurt dışı kariyerimin zirvesi, burası harika bir şehir" ifadeleri de 'kalıyor' olarak yorumlandı.

  1. 21.11.2019
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