Yeşil ışığı yaktı
Karadeniz ekibinin sol beki Filip Novak'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Trabzon’a aşık olan Novak, takımda kalacağının sinyalini verdi.
Karadeniz ekibinin sol beki Filip Novak'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Trabzonspor'un uzatma isteği dışında Almanya'dan da teklifler alan Çek oyuncu son kararını verdi. Uzun sürecek sakatlığına rağmen Trabzonspor'un uzatma teklifini yinelemesi üzerine 29 yaşındaki futbolcu kalma yönünde görüş bildirdi. Zaten dış basına verdiği son demecindeki "Türkçe öğreniyorum. Trabzonspor yurt dışı kariyerimin zirvesi, burası harika bir şehir" ifadeleri de 'kalıyor' olarak yorumlandı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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