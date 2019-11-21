Yeşil ışığı yaktı

Karadeniz ekibinin sol beki Filip Novak'ın kontratı sezon sonu bitiyor. Trabzonspor'un uzatma isteği dışında Almanya'dan da teklifler alan Çek oyuncu son kararını verdi. Uzun sürecek sakatlığına rağmen Trabzonspor'un uzatma teklifini yinelemesi üzerine 29 yaşındaki futbolcu kalma yönünde görüş bildirdi. Zaten dış basına verdiği son demecindeki "Türkçe öğreniyorum. Trabzonspor yurt dışı kariyerimin zirvesi, burası harika bir şehir" ifadeleri de 'kalıyor' olarak yorumlandı.