Hertha Berlin talip

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor. 30 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Hertha Berlin kanca attı. Ancak bordo-mavili ekibin Nijeryalı oyuncuyla yollarını ayırma gibi bir durumu yok. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa'nın en iyi çalımcılarından biri olan Nwakaeme'nin takımda kalmasını istiyor. Tecrübeli yıldız da Trabzonspor'da mutlu.