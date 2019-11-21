Hertha Berlin talip
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor.
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor. 30 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Hertha Berlin kanca attı. Ancak bordo-mavili ekibin Nijeryalı oyuncuyla yollarını ayırma gibi bir durumu yok. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, Avrupa'nın en iyi çalımcılarından biri olan Nwakaeme'nin takımda kalmasını istiyor. Tecrübeli yıldız da Trabzonspor'da mutlu.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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