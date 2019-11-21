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21 Kasım 2019, Perşembe
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Hertha Berlin talip

'un yıldızı performansıyla kulüplerini peşinden koşturuyor.

'un yıldızı performansıyla kulüplerini peşinden koşturuyor. 30 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi kanca attı. Ancak bordo-mavili ekibin Nijeryalı oyuncuyla yollarını ayırma gibi bir durumu yok. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör , Avrupa'nın en iyi çalımcılarından biri olan Nwakaeme'nin takımda kalmasını istiyor. Tecrübeli yıldız da Trabzonspor'da mutlu.

  1. 21.11.2019
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