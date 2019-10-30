688 günlük hasret

9. haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak liderlik koltuğunu devralma fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, ligde 688 gündür deplasmanda İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemiyor. Son olarak 2017- 18 sezonunun 15'inci haftasında 9 Aralık 2017'de oynanan karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden bordomavililer, sonraki periyotta G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı müsabakalarda 6 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti.

7 SEZONDUR GALİP GELEMİYOR

İstanbul takımlarına karşı deplasmanda galibiyet hasreti çeken Fırtına, Başakşehir karşısında da bu özlemini sürdürdü. Deplasmanda rakibini en son 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 7 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı ilk beşi maçı ise kazanmayı başarmıştı.

SERİ SÜRÜYOR

Karadeniz ekibinde gol atma ve gol yeme serisi de devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı son 21 maçta da rakiplerine gol atan bordo-mavililer, ligde 15 maçtır da kalesini gole kapatamıyor. Son olarak Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve hem gol atıp hem de kalesinde gol gören Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Gol yollarında ortaya çıkan bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında da devam eden en uzun seriler konumunda.

22 MAÇTA 22 GOL

En son geçtiğimiz sezon ligin 28. haftasında (12 Nisan- Bursa 1-0) gol yemeyen Fırtına, ardından lig ve Avrupa'da çıktığı 22 maçta kalesinde gol gördü.

EN UZUN GOL ATMA SERİSİ

Bordo-mavili takım, son 21 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırarak devam eden en uzun gol atma serisinin sahibi konumunda yer alıyor.

11 SANİYE 4 ŞUT

Başakşehir karşısında karşılaşmanın ilk 36 dakikasında 1 şut çeken Fırtına, 36:26-36:37 arasındaki 11 saniyede rakip kaleye 4 şut gönderdi.