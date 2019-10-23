Üçü de imza atacak

Üç oyuncunun da son dönemdeki performansı teknik heyet ve yönetimi fazlasıyla memnun ederken, Başkan Ağaoğlu konu ile ilgili, "Kısa sürede imzaların atılmasını bekliyorum. Kasım ayında bu iş bitecektir" ifadesini kullandı.

ALKIŞLANACAK HAREKET

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet meme kanserine dikkat çekti. Futbolcular dün antrenmana "Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın" yazılı pankartla çıktı. Resmi siteden, "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü'nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı" denildi.