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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Üçü de imza atacak

Üçü de imza atacak

Bordo-mavili yönetim iç transferde sözleşmelerini uzatmak istediği oyuncular Sosa, Novak ve Pereira ile ocaktan önce sözleşme imzalamakta kararlı. Bu nedenle yapılan görüşmeler hızlandırılırken, üç oyuncu da bordo-mavili formayla yola devam etme konusuna sıcak bakıyor.

Üç oyuncunun da son dönemdeki performansı teknik heyet ve yönetimi fazlasıyla memnun ederken, Başkan Ağaoğlu konu ile ilgili, "Kısa sürede imzaların atılmasını bekliyorum. Kasım ayında bu iş bitecektir" ifadesini kullandı.

ALKIŞLANACAK HAREKET
Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet meme kanserine dikkat çekti. Futbolcular dün antrenmana "Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın" yazılı pankartla çıktı. Resmi siteden, "Sağlık Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü'nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı" denildi.

  1. 23.10.2019
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