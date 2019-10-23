Üçü de imza atacak
Bordo-mavili yönetim iç transferde sözleşmelerini uzatmak istediği oyuncular Sosa, Novak ve Pereira ile ocaktan önce sözleşme imzalamakta kararlı. Bu nedenle yapılan görüşmeler hızlandırılırken, üç oyuncu da bordo-mavili formayla yola devam etme konusuna sıcak bakıyor.
Üç oyuncunun da son dönemdeki performansı teknik heyet ve yönetimi fazlasıyla memnun ederken, Başkan Ağaoğlu konu ile ilgili, "Kısa sürede imzaların atılmasını bekliyorum. Kasım ayında bu iş bitecektir" ifadesini kullandı.
ALKIŞLANACAK HAREKET
Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet meme kanserine dikkat çekti. Futbolcular dün antrenmana "Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın" yazılı pankartla çıktı. Resmi siteden, "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbol şubesi sorumlumuz Özer Bayraktar ile Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Küçüktülü'nün katıldığı organizasyonda, Şef Berke Kurtbay ve şarkıcı Buray da yer aldı" denildi.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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