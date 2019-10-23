Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı
Daniel Sturridge, Trabzonspor'da gollerine başladı, Liverpool taraftarı pişmanlığını sosyal medyada dile getirdi. İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu performans ve attığı gole övgü yağdıran İngilizler, oyuncuyu serbest bırakan Liverpool yönetimine ve teknik direktör Kloop'a sitemde bulundu.
İngiliz dailystar.co.uk sitesi de 'Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı' başlığıyla verdiği haberde, "Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı. Liverpool taraftarı ise sosyal medyada pişmanlığını dile getirdi. Bir taraftar, 'Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum' derken, bir başkası 'Dünyanın bu dansa ihtiyacı var' ifadesini kullandı.
LİGE DAMGA VURACAK
Sturrıdge'nin temsilcisi Ogün Erdem, Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Erdem, "Sturridge Süper Lig'e damga vuracak. Kaliteli bir oyuncu. Herkes bunu biliyor. Hayatında ilk kez yurt dışına çıktı. Tabii ki bir adaptasyon süreci olacaktı. Bir sakatlık da yaşadı ve adaptasyon süreci uzadı. Takımla uyum sağlayınca işler daha da kolay oluyor. Performansı bizim için sürpriz değil. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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