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23 Ekim 2019, Çarşamba
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taraftarının Sturridge pişmanlığı

Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı

, 'da gollerine başladı, taraftarı pişmanlığını dile getirdi. İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu performans ve attığı gole övgü yağdıran İngilizler, oyuncuyu serbest bırakan Liverpool yönetimine ve teknik direktör Kloop'a sitemde bulundu.

İngiliz dailystar.co.uk sitesi de ' taraftarının Sturridge pişmanlığı' başlığıyla verdiği haberde, "Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı. Liverpool taraftarı ise pişmanlığını dile getirdi. Bir taraftar, 'Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum' derken, bir başkası 'Dünyanın bu dansa ihtiyacı var' ifadesini kullandı.

LİGE DAMGA VURACAK
Sturrıdge'nin temsilcisi Ogün Erdem, Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Erdem, "Sturridge 'e damga vuracak. Kaliteli bir oyuncu. Herkes bunu biliyor. Hayatında ilk kez yurt dışına çıktı. Tabii ki bir adaptasyon süreci olacaktı. Bir sakatlık da yaşadı ve adaptasyon süreci uzadı. Takımla uyum sağlayınca işler daha da kolay oluyor. Performansı bizim için sürpriz değil. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

  1. 23.10.2019
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