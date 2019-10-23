İngiliz dailystar.co.uk sitesi de 'Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı' başlığıyla verdiği haberde, "Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı. Liverpool taraftarı ise sosyal medyada pişmanlığını dile getirdi. Bir taraftar, 'Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum' derken, bir başkası 'Dünyanın bu dansa ihtiyacı var' ifadesini kullandı.



LİGE DAMGA VURACAK

Sturrıdge'nin temsilcisi Ogün Erdem, Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Erdem, "Sturridge Süper Lig'e damga vuracak. Kaliteli bir oyuncu. Herkes bunu biliyor. Hayatında ilk kez yurt dışına çıktı. Tabii ki bir adaptasyon süreci olacaktı. Bir sakatlık da yaşadı ve adaptasyon süreci uzadı. Takımla uyum sağlayınca işler daha da kolay oluyor. Performansı bizim için sürpriz değil. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.