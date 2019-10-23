Kevin Campbell Trabzonspor tesislerinde

1998-99 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell'e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.