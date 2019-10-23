Kevin Campbell Trabzonspor tesislerinde - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kevin Campbell Trabzonspor tesislerinde

tesislerinde

Kevin Campbell Trabzonspor tesislerinde

’un eski futbolcularından , maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ederek eski takım arkadaşı ile bir araya geldi.

1998-99 yılları arasında 'da forma giyen İngiliz futbolcu , Avrupa Ligi'nde oynanacak maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell'e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 15:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kevin Campbell Trabzonspor tesislerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN