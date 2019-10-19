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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Sahne Sturridge’nin

Sahne Sturridge’nin

'un İngiliz golcüsü Sturridge, Gaziantep maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Yıldız futbolcunun bu maçta siftah yapması bekleniyor.

İngiliz forvet, Gaziantep maçında ilk 11'de forma giyecek. Çaykur Rize sınavının ikinci yarısında giren ve önemli katkılar sağlayan Sturridge, hafif sakatlığını tamamen atlattı. Son antrenmanda oldukça istekli olan 30 yaşındaki santrfor bugün gol siftahı yapmayı hedefliyor.
  1. 19.10.2019
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