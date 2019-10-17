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17 Ekim 2019, Perşembe
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'ta ipler 'un elinde

Sörloth'ta ipler Trabzonspor'un elinde

'daki başarılı performansını ülkesi Norveç'in da sürdüren 'un formu parmak ısırtıyor. Taraftarların "Aman kaçmasın" dediği yıldız futbolcuda ipler Trabzonspor'un elinde.

forması altındaki başarılı performansını Norveç Milli Takımı'nda da sürdüren ve Romanya maçında ülkesine 1 puanı getiren golü atan , bordo-mavililerin de yüzünü güldürdü. Taraftarlar sosyal medya üzerinden oyuncularına övgüler yağdırırken, golcünün son durumu doğal olarak teknik direktör 'ı da mest etti.

Deneyimli hoca, bugün hazır ve formda bir durumda takımın hazırlıklarına katılacak olan Sörloth'u ilk 11'de kullanmanın hazırlıklarını yapıyor.

6 MİLYON EURO'YA...

Bu adada sezon başında takımından 2 yıllığına 750 bin Euro karşılığında kiralanan Sörloth'un kontratında da ipler Trabzonspor'un elinde. Taraftarların, "Aman elimizden kaçırmayalım, hemen alalım" diye mesaj yağmuruna tuttuğu yönetim, eğer 6 milyon Euro'yu gözden çıkarırsa Norveçli futbolcuyla anlaşabilecek.

Bu noktada gelecek sezon başarılı futbolcunun resmi maçların yüzde 50'sinde oynaması yeterli olacak. Öte yandan ekibinin yıldızı, Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

  1. 17.10.2019
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