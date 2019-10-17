Sörloth'ta ipler Trabzonspor'un elinde
Trabzonspor'daki başarılı performansını ülkesi Norveç'in milli takımında da sürdüren Sörloth'un formu parmak ısırtıyor. Taraftarların "Aman kaçmasın" dediği yıldız futbolcuda ipler Trabzonspor'un elinde.
Trabzonspor forması altındaki başarılı performansını Norveç Milli Takımı'nda da sürdüren ve Romanya maçında ülkesine 1 puanı getiren golü atan Sörloth, bordo-mavililerin de yüzünü güldürdü. Taraftarlar sosyal medya üzerinden oyuncularına övgüler yağdırırken, golcünün son durumu doğal olarak teknik direktör Ünal Karaman'ı da mest etti.
Deneyimli hoca, bugün hazır ve formda bir durumda takımın Gaziantepspor hazırlıklarına katılacak olan Sörloth'u ilk 11'de kullanmanın hazırlıklarını yapıyor.
6 MİLYON EURO'YA...
Bu adada sezon başında Crystal Palace takımından 2 yıllığına 750 bin Euro karşılığında kiralanan Sörloth'un kontratında da ipler Trabzonspor'un elinde. Taraftarların, "Aman elimizden kaçırmayalım, hemen alalım" diye mesaj yağmuruna tuttuğu yönetim, eğer 6 milyon Euro'yu gözden çıkarırsa Norveçli futbolcuyla anlaşabilecek.
Bu noktada gelecek sezon başarılı futbolcunun resmi maçların yüzde 50'sinde oynaması yeterli olacak. Öte yandan Karadeniz ekibinin yıldızı, Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.
- 17.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
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Fernando Muslera ikinci kez baba oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ KAPTAN MUSLERA KIZINIZ ANALI BABALI BÜYÜSÜN KAPTAN. ÇOCUKLARINLA BİRLİKTE DAHA NİCE SAĞLIKLI YILLAR GEÇİRMENİ TEMENNİ EDİYORUZ
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Toplam 1
Yorum
ENTRİKA DOLU GS. KENDİSİNİ ENGELLEYEN KULÜP BU GS KULÜBÜNDE BİZANS ENTRİKALARI OYNANIRKEN BU GS NASIL ŞAMPİYONLUĞA OYNAR VE ŞAMPİYON OLABİLİR
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