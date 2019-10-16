Sörloth’tan hayat öpücüğü
Karadeniz temsilcisinin golcüsü Alexander Sörloth, milli takımda da hız kesmedi. Norveç'in Romanya ile karşılaştığı maçta attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı.
Karadeniz temsilcisinin golcüsü Alexander Sörloth, milli takımda da hız kesmedi. Norveç'in EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda deplasmanda Romanya ile karşılaştığı maçta 46'da oyuna giren Sörloth, 90+2. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve Vikingler'e 1 puanı kazandırdı.
- 16.10.2019
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