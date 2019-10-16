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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Sörloth’tan hayat öpücüğü

Sörloth’tan hayat öpücüğü

temsilcisinin golcüsü , da hız kesmedi. 'in ile karşılaştığı maçta attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı.

temsilcisinin golcüsü , da hız kesmedi. 'in EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda deplasmanda ile karşılaştığı maçta 46'da oyuna giren Sörloth, 90+2. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve Vikingler'e 1 puanı kazandırdı.

  1. 16.10.2019
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