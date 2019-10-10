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10 Ekim 2019, Perşembe
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Alkışlar Sturridge’e

Alkışlar Sturridge’e

maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen , milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor. 30 yaşındaki golcü Karaman'ın izin vermesine rağmen ekstra çalışmalar yapıyor.

maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen , milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor. Henüz fizik olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen 30 yaşındaki oyuncu, takıma yarına kadar izin vermesine rağmen ekstra çalışmalarla açığını kapatmayı hedefliyor.

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Yeni transferler Fıratcan, Doğan, Avdijaj, Sörloth, Sturridge, Campi, Fernandes, Obi Mikel ve Yusuf Sarı bugüne kadar süre almayı başardı. Ahmet Canbaz ve kaleci ise henüz forma giymedi. Ünal Karaman bu futbolcuları sürekli A takım kadrosunda tutarken Erce Kardeşler, Uğurcan'ın performansı nedeniyle oynayamadı. Ahmet ve Erce'nin 'nda görev yapması bekleniyor.

PARMAK'IN GOLÜ UEFA'DA
Abdulkadir Parmak'ın 2-2 biten Basel maçında attığı muhteşem gole da kayıtsız kalmadı. UEFA'nın resmi hesabından paylaşılan Parmak'ın golü binlerce beğeni aldı.

  1. 10.10.2019
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