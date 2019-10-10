Alkışlar Sturridge’e
Çaykur Rize maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen Daniel Sturridge, milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor. 30 yaşındaki golcü Karaman'ın izin vermesine rağmen ekstra çalışmalar yapıyor.
Çaykur Rize maçında bir asist yapan ve bir topu direkten dönen Daniel Sturridge, milli arayı da en iyi şekilde değerlendiriyor. Henüz fizik olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen 30 yaşındaki oyuncu, Ünal Karaman takıma yarına kadar izin vermesine rağmen ekstra çalışmalarla açığını kapatmayı hedefliyor.
SIRA SİZE DE GELECEK
Yeni transferler Fıratcan, Doğan, Avdijaj, Sörloth, Sturridge, Campi, Fernandes, Obi Mikel ve Yusuf Sarı bugüne kadar süre almayı başardı. Ahmet Canbaz ve kaleci Erce Kardeşler ise henüz forma giymedi. Ünal Karaman bu futbolcuları sürekli A takım kadrosunda tutarken Erce Kardeşler, Uğurcan'ın performansı nedeniyle oynayamadı. Ahmet ve Erce'nin Türkiye Kupası'nda görev yapması bekleniyor.
PARMAK'IN GOLÜ UEFA'DA
Abdulkadir Parmak'ın 2-2 biten Basel maçında attığı muhteşem gole UEFA da kayıtsız kalmadı. UEFA'nın resmi hesabından paylaşılan Parmak'ın golü binlerce beğeni aldı.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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