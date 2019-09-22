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22 Eylül 2019, Pazar
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Sivas'ta moral arayacak

Trabzonspor Sivas'ta moral arayacak

'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan , ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi rakibi karşısında moral arayacak.

'de 1 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 6 puan toplayan , yarın deplasmanda D.G. 'a konuk olacak. temsilcisi, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmek hem de önümüzdeki hafta oynayacağı kritik ve Basel maçları öncesi moral bulmak istiyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer de Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Ogenyi Onazi Sivas maçı kadrosunda yer almayacak. Uzun bir sakatlık döneme geçiren Kamil 'nin ise bugün yapılacak olan son kontroller sonrası kafileye dahil olup olmayacağı netlik kazanacak.

STURRİDGE'İN 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Süper Lig'de maçının son 20 dakikası görev yapan ve Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada forma giyen İngiliz golcü 'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor. Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem yönetecek.

  1. 22.09.2019
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