Trabzonspor Sivas'ta moral arayacak
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi rakibi karşısında moral arayacak.
Süper Lig'de 1 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 6 puan toplayan Trabzonspor, yarın deplasmanda D.G. Sivasspor'a konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmek hem de önümüzdeki hafta oynayacağı kritik Beşiktaş ve Basel maçları öncesi moral bulmak istiyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer de Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Ogenyi Onazi Sivas maçı kadrosunda yer almayacak. Uzun bir sakatlık döneme geçiren Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün yapılacak olan son kontroller sonrası kafileye dahil olup olmayacağı netlik kazanacak.
STURRİDGE'İN 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Süper Lig'de Gençlerbirliği maçının son 20 dakikası görev yapan ve Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada forma giyen İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor. Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- 22.09.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Trabzonspor Sivas'ta moral arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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