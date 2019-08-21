Miguel Cardoso: Trabzonspor’a saygı duymalıyız

Trabzonspor'a saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Cardoso, "Hangi takıma karşı oynayacağımızın farkındayız. Trabzonspor'a saygı duymalıyız, çünkü güçlü bir ligden güçlü bir kulüp. Finansal açıdan inanılmaz bir seviyedeler. Sturridge'i alabileceklerini okuyoruz. Avrupa'daki en iyi takımlardan transferler yapıyorlar. Onlara saygı duyuyoruz ama önemli olan kendi oyunumuza odaklanmamız" dedi.

"İLK MAÇI EVDE OYNAMAK FARKLI"

İlk maçı iç sahada oynayacaklarını ifade eden Cardoso, "İlk maçı iç sahada oynamak farklı. Seviye daha yüksek olacaktır ve bununla en iyi şekilde başa çıkmalıyız. Rakibimizi durdurmalı ve yakaladığımız fırsatlardan yararlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN SONUÇ"

Bir önceki turda çok iyi oynamadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, "İstediğim oyun bu değildi ancak eleme maçları oynadığınızda sonuç önemlidir. En iyi takım bu maçları kazanır. Bu yüzden birlik ve takım ruhu önemli. Eğer bu değerlerde üstün kalırsak, turu geçeceğiz. En iyi oyunumuzu oynamak, bireysel hataları en aza indirmek ve her anlamda rakibimizden daha iyi olmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Trabzon'daki atmosfer hakkında da görüşlerini paylaşan Cardoso, "Trabzon'da sıcak bir atmosferle karşılaşacağız. Birkaç yıl önce Shakhtar ile Başakşehir'e karşı oynadık. Atmosferin orada nasıl olacağını çok iyi biliyorum. Takım daha hazırlıklı olacak" diye konuştu.