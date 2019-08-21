Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Trabzonspor, transferde bombayı patlatıyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz yıl Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan, bu yıl da toplam 13 takımın ilgilendiği Sturridge ile anlaşma sağladı. Fırtına'nın dünya yıldızına imza attırması bekleniyor. Trabzonspor'un Sturridge'i Türkiye'ye getirmesi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10 Güncelleme: 21.08.2019 15:43
Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Trabzonspor'un iki aydır transferi için yoğun çaba harcadığı İngiliz golcü, önceki gece İstanbul'a gelmişti.

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Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün 29 yaşındaki golcü ile masaya oturdu ve şartları yazılı olarak sundu.

Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Görüşmelerde sona gelindiği ve bugün son kez görüşülmesinin ardından oyuncuyla imzaların atılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Kendisine gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u seçen Sturridge, 3 yıllığına bordo-mavili formayı giyecek ve bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş alacak. Yıldız isme ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası ödenecek.

Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Burada Fransız gazetesi L'Équipe, kısa bir süre önce Sturridge ile ilgili haberinde "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'i de Türklere kaptırdı. Sturridge, Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak" sözlerini kullandı.

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