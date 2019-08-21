Trabzonspor'dan devlere Sturridge çalımı

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Trabzonspor, transferde bombayı patlatıyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz yıl Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan, bu yıl da toplam 13 takımın ilgilendiği Sturridge ile anlaşma sağladı. Fırtına'nın dünya yıldızına imza attırması bekleniyor. Trabzonspor'un Sturridge'i Türkiye'ye getirmesi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10 Güncelleme: 21.08.2019 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





