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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Bitirin şu işi!

Bitirin şu işi!

Tribünde 40 bini aşkın bordo-mavili yüreğin destekleyeceği temsilcimiz, 2-2’nin rövanşında Çekya takımı ’ı eli boş göndererek tüm Türkiye’ye çifte bayram yaşatmak istiyor

Trabzon'da bugün futbol bayramı yaşanacak... Karadeniz ekibi, 4 yıl sonra evinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak, yer yerinden oynayacak... Temsilcimiz bugün Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavili takım, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli.

AVRUPA'DA FIRTINA ESİYOR
Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Ancak 'un Avrupa maçlarında üstünlüğü var. Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak ekibimiz, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)- AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak takım ile karşı karşıya gelecek.

EN FARKLI GALİBİYET
Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı skorlu galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08'de İntertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 126 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın takımına 7-2 mağlup olarak almıştı.

470 GÜN SONRA
Bordo- mavililer 4 yıl aradan sonra sahasında Avrupa kupası maçına çıkacak. Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden Trabzonspor, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak.

BÜYÜK ŞÖLEN
Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri birkaç saatte tükendi. 40 bin taraftarın tribünde yer alıp, Fırtına'ya tam destek vermesi bekleniyor. Çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.
  1. 15.8.2019
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