Bitirin şu işi!
Tribünde 40 bini aşkın bordo-mavili yüreğin destekleyeceği temsilcimiz, 2-2’nin rövanşında Çekya takımı Sparta Prag’ı eli boş göndererek tüm Türkiye’ye çifte bayram yaşatmak istiyor
AVRUPA'DA FIRTINA ESİYOR
Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Ancak Trabzonspor'un Avrupa maçlarında üstünlüğü var. Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak ekibimiz, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)- AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak takım ile karşı karşıya gelecek.
EN FARKLI GALİBİYET
Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı skorlu galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08'de İntertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 126 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2 mağlup olarak almıştı.
470 GÜN SONRA
Bordo- mavililer 4 yıl aradan sonra sahasında Avrupa kupası maçına çıkacak. Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden Trabzonspor, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak. Karadeniz ekibi, bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak.
BÜYÜK ŞÖLEN
Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri birkaç saatte tükendi. 40 bin taraftarın tribünde yer alıp, Fırtına'ya tam destek vermesi bekleniyor. Çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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