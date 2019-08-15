Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak takımlardan Trabzonspor ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe daha önce Trabzonspor'un ilgilendiği yıldız futbolcu için devreye girdi. Fakat bordo-mavililer son bir atakla transferi bitirme noktasına getirdi. İşte gelişmeler...
15 Ağustos 2019 Perşembe 08:39
Güncelleme: 15.08.2019 08:39
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Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Süper Lig yarın başlıyor.
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Yeni sezon öncesi birçok takım transferlerini yetiştirmek için atağa kalktı.
Ligin önemli takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor da transferde hız kesmiyor.
Daha çok genç oyuncularla kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, tecrübeli futbolcularla da kadrosunu sağlamlaştırmak istiyor.
Fenerbahçe ise kritik bölgelere transfer yapmak için atağa kalktı.