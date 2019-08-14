"Yakında dönüyorum"
Trabzonsporlu Onazi'den flaş açıklamalar geldi. Aşil tendonundan geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan, son günlerde topla çalışmalara başlayan oyuncu "İyileşme sürecim iyi gidiyor. Yakında döneceğim" diye konuştu.
Turu geçeriz
Sparta Prag ile olan UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu eşleşmesini değerlendiren Onazi, 2-2'lik ilk maç avantajının ardından rövanş öncesinde "Sparta çok önemli bir rakip. Ciddiye alıyor ve sıkı çalışıyoruz" dedi. Tecrübeli futbolcu, desteklerini hep arkasında hissettiğini söylediği taraftarlar ile ilgili de yorumda bulundu ve "Trabzonspor taraftarı benim için dünyanın en iyi taraftarıdır" ifadelerini kullandı.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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