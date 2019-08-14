Avrupalı Fırtına
Üç yıl sonra takımını Avrupa Ligi’ne taşıyan teknik direktör Ünal Karaman, “Biz Avrupa’nın müdavimi bir kulübüz. Sparta Prag maçında yakışanı yapacağız ve turu geçeceğiz” dedi
DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Deplasmanda 2 gol atmanın avantaj olduğunu vurgulayan Karaman, yine de işi sıkı tutacaklarını vurgulayarak, "Bunu ortaya koyduğumuzda tur için zaten gerekli sonuç da ortaya çıkacaktır. Ekip olarak bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Karaman, taraftar desteğinin kendileri için her zaman çok önemli olduğunun da altını çizerken, "Onlar, çıktığımız bu yolda bizim için olmazsa olmazdır. Bundan önce olduğu gibi bu yıl da bizim en büyük gücümüz olacaklar. En büyük arzumuz onları mutlu etmek. Bunun için de biz ekip olarak yüreğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bizi destekleyeceklerini biliyoruz" ifadesini kullandı.
"BU SENE ŞAMPİYONUZ"
Trabzonspor camiası, bayramlaştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki bayramlaşmaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Konuşma yapan Bakan Turhan, şampiyonluk vurgusu yaparak, ''Yeni sezona başlıyoruz ve hedefte özlediğimiz şampiyonluk var. Geçen sezon da bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu yıl inşallah başkanımızla hocamızla, teknik heyetimizle, sporcu arkadaşlarımızla ve tabii ki taraftarlarımızla bu sene şampiyonluğu alacağız. Zafer inananlarındır. İnanıyorsak zafer bizimdir. Bizim kulübümüzün başında bu işe inanmış bir ekip var. Güçlü bir kadorumuz var. Bir arkadaşımızı elimizden aldılar ama olsun. Onun yerini dolduracak birçok genç var. Dolayısıyla bu yıl ligler bizden korksun. Trabzonsporumuza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarına da iyi bir başlangıç yaptık. Sparta Prag'ı Trabzonspor'a yakışır bir şekilde ağırlayacağız ve inşallah turu geçen taraf biz olacağız" dedi.
YAN YANAYIZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, törende ''Takımızın sloganında olduğu gibi biz bize birlikte ve yan yanayız. Bayramlaşma törenine göstermiş olduğunuz ilgiden teşekkür ediyorum. Sayın bakanım da bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum'' diye konuştu.
- 14.8.2019
-
Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
-
Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Avrupalı Fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.