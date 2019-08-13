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13 Ağustos 2019, Salı
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Prag seferberliği

Prag seferberliği

UEFA ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında ile karşılaşacak Fırtına hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor.

UEFA ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında ile karşılaşacak Fırtına hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor. 2-2'nin rövanşında galip gelerek tur atlamaya hak kazanmak isteyen bordo- mavili takımda tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Geçen hafta sonu satışa çıkarılan biletlerin tamamı 1 saat gibi kısa bir sürede tamamen tükenirken, bayram tatili için Trabzon'da bulunan gurbetçiler ve tatilciler bu maç için tatil sürelerini uzattılar. 'un yanı sıra bordo-mavili taraftarlar da galibiyete inanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıl aradan sonra Avrupa arenasına çıkan Trabzonspor'un kazanacak güçte olduğunu dile getirdi. Şehirde saatlerler Prag sınavına kurulmuş durumda.

RAKİP MAĞLUP OLDU: 3-4
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag, lig maçında Bolesav'a 4-3 yenildi. 3 kere mağlup duruma duruma düşmesine rağmen skoru eşitleyen Prag, son dakika golü ile yıkıldı. Prag, ligde 5. hafta sonunda 7 puanla 7'nci sırada.

  1. 13.8.2019
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