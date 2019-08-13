Prag seferberliği
UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak Fırtına hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor.
RAKİP MAĞLUP OLDU: 3-4
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag, lig maçında Bolesav'a 4-3 yenildi. 3 kere mağlup duruma duruma düşmesine rağmen skoru eşitleyen Prag, son dakika golü ile yıkıldı. Prag, ligde 5. hafta sonunda 7 puanla 7'nci sırada.
- 13.8.2019
-
Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
-
Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Prag seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.