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13 Ağustos 2019, Salı
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Formayı alırım

Formayı alırım

'dan gelen kaleci , "Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Yıllardır buradaymışım gibi." diye konuştu.

'dan alınan , iddialı açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki kaleci, "Ben buraya bu formayı giymek için geldim. Arkadaşlarımın hepsi de bana burada kendimi hiç farklı hissettirmedi. Yıllardır buradaymışım gibi. Burası mazisi ile çok büyük bir kulüp. Bizler de geleceğe bu büyüklüğe yakışır bir takım bırakmak için terimizin son damlasına kadar çalışacağız" diye konuştu.
  1. 13.8.2019
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