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04 Ağustos 2019, Pazar
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Temmuz’da şampiyon

Temmuz’da şampiyon

, borsada güçlü bir seyir izliyor. Fırtına yüzde 2.94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor, borsada güçlü bir seyir izliyor. Fırtına yüzde 2.94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Bordo-mavili kulübü, 1.34 ile takip ediyor. 3. sırada 0.68 ile yer alıyor. 'ın hisseleri ile temmuz ayında yatay seyretti.

  1. 4.8.2019
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