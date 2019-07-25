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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Rakip

Rakip Hoffenheim

'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren , bugün kamptaki ikinci hazırlık maçında 'nın takımıyla karşı karşıya gelecek.

'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren , bugün kamptaki ikinci hazırlık maçında 'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. 20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Avusturya'daki ilk ciddi sınavında Hoffenheim ile mücadele edecek. Bad Wimsbach kasabasında oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak.
  1. 25.7.2019
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