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21 Temmuz 2019, Pazar
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Ömür’e spor ayakkabı jesti

Ömür’e spor ayakkabı jesti

Takımla birlikte kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı da takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti ve ilginç bir olay yaşandı.

Başkan , dün ilk idmanı takip etti. Koşu sırasında Abdülkadir Ömür'ün spor ayakkabısı vurunca Ağaoğlu, "Kaç numara giyiyorsun?" diye sordu. "41 giyiyorum" cevabı ile de "41.5 olmaz mı?" diyerek kendi spor ayakkabıları Ömür'e verdi. Abdülkadir bu ayakkabılar ile koştu.
  1. 21.7.2019
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