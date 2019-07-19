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19 Temmuz 2019, Cuma
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: Minnettarım

John Obi Mikel: Minnettarım

'un kadrosuna kattığı , milli takımı bıraktığını resmen duyurdu. hesabından bir açıklama yapan 32 yaşındaki yıldız, " başladığım ve ulusal kariyerimi tamamladığım bir ülke.

'un kadrosuna kattığı , milli takımı bıraktığını resmen duyurdu. hesabından bir açıklama yapan 32 yaşındaki yıldız, " başladığım ve ulusal kariyerimi tamamladığım bir ülke. Artık emekli olma ve gençlere yer açma zamanı. Bana yeteneklerimi gösterme fırsatı verdiği ve dünya arenasına yerleştirdiği için milli takıma minnettarım" ifadelerini kullandı.?

OBİ'YE SAYGI GÖSTERMELİYİZ
Nijerya'nın hocası Gernot Rohr da milli takımı bıraktığını açıklayan Obi Mikel'in artık kadroda yer almayacağını açıkladı. Rohr, "Mikel'in büyük kariyerine saygı göstermeliyiz. Elemelerde oynadı, burada olması da iyi oldu. Şimdi başkalarına bakmak zorundayız" dedi.

SOL KANAT İÇİN LADİSLAV KREJCİ!
İtalyan 'Tuttomercatoweb' sitesi, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile birlikte Bologna'lı Ladislav Krejci ile ilgilendiğini iddia etti. 27 yaşındaki Çek futbolcu, sol kanatta görev yapıyor. 2016'dan beri Bologna'da forma giyen ve Serie A'da 1 gol, 12 asist üreten Krejci'nin Çek Milli Takımı'nda da 38 maçta 5 golü bulunuyor. Bordo- mavili takımın, Krejci için araştırma safhasında olduğu ve bilgi topladığı belirtiliyor.

  1. 19.7.2019
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