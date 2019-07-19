Trabzonspor için Terodde iddiası - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor için Terodde iddiası

için Terodde iddiası

Trabzonspor için Terodde iddiası

'da harekatı sürüyor. Alman basını, Trabzonspor’un geçen sezon 29 gol atarak Köln’ü Bundesliga’ya çıkaran ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Golcü konusunda 'dan yeni bir iddia geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Köln'ün forvet oyuncusu ile ilgileniyor. Golcü oyuncunun ayrılmak istediği belirtilirken, Köln'ün ise başarılı ismi bırakmaya yanaşmadığı vurgulandı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terodde, geçen sezon Bundesliga 2'de 29 gol atarak Köln'ün Bundesliga'ya yükselmesinde başrolü oynamıştı.

HAVADAN VE YERDEN ETKİLİ
Uzun boyu ile hava toplarında oldukça etkili olan Simon, bitiriciliği ile de dikkat çekiyor. Gollerinin yanı sıra 5 tane de asist gerçekleştiren Terodde, fiziği ve futbol stilindeki benzerliği nedeniyle Mario Gomez'in veliahtı olarak gösteriliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon euro. 'un bu transferde gelişmelere göre hareket edeceği ifade edildi.

İMZALAR BUGÜNE KALDI
Stoper Gaston Campi ve kaleci Erce Kardeşler'in imzaları bugüne kaldı. Bordo-mavili yöneticiler, iki oyuncu konusunda da bir sorun bulunmadığını, prosedürlerin uzaması nedeniyle imza törenlerinin yetişmediğini ifade etti. Estudiantes'ten alınan 28 yaşındaki Campi'nin 3+1 yıllık, Altınordu'dan edilen 25 yaşındaki file bekçisi Erce'nin ise uzun süreli bir kontrata imza atması bekleniyor.

  1. 19.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor için Terodde iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN