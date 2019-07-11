''Taraftarı coşturacağım''

Son transferi Kosovalı Donis Avdijaj kendine güveniyor… Yeteneklerine rağmen saha dışında disiplinsizlikleri ile ön plana çıkan 22 yaşındaki hücumcu, bordo- mavililere verdiği mesajda, "Bu şehrin futbola ne kadar düşkün olduğunu ve taraftarın takımını çılgınlık derecesinde sevdiğini biliyorum. İnternetten gollerimi seyredip, beni tebrik edenler var. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha güzellerini atacağım ve futbolumla tribünleri coşturacağım. Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim" dedi.



BASINLA SOHBET

Teknik direktör Ünal Karaman dün öğle yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu ile takımı takip eden muhabirlerin katıldığı yemeğin ardından Karaman basın mensuplarıyla sohbet etti.



DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin Divan Başkanları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Divan Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğindeki toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç, F.Bahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Yüksel Akdoğan ve F.Bahçe Divan Kurulu Sekreteri Suavi Eman katıldı.