''Taraftarı coşturacağım''
Trabzonspor'un son transferi Donis Avdijaj kendine güveniyor. Yeteneklerine rağmen saha dışındaki disiplinsizlikleri ile ön plana çıkan hücumcu bordo-mavili taraftarlara mesaj verdi.
Son transferi Kosovalı Donis Avdijaj kendine güveniyor… Yeteneklerine rağmen saha dışında disiplinsizlikleri ile ön plana çıkan 22 yaşındaki hücumcu, bordo- mavililere verdiği mesajda, "Bu şehrin futbola ne kadar düşkün olduğunu ve taraftarın takımını çılgınlık derecesinde sevdiğini biliyorum. İnternetten gollerimi seyredip, beni tebrik edenler var. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha güzellerini atacağım ve futbolumla tribünleri coşturacağım. Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim" dedi.
BASINLA SOHBET
Teknik direktör Ünal Karaman dün öğle yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu ile takımı takip eden muhabirlerin katıldığı yemeğin ardından Karaman basın mensuplarıyla sohbet etti.
DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin Divan Başkanları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Divan Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğindeki toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç, F.Bahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Yüksel Akdoğan ve F.Bahçe Divan Kurulu Sekreteri Suavi Eman katıldı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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