''Taraftarı coşturacağım'' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri ''Taraftarı coşturacağım''

''Taraftarı coşturacağım''

''Taraftarı coşturacağım''

'un son transferi kendine güveniyor. rağmen saha dışındaki disiplinsizlikleri ile ön plana çıkan hücumcu bordo-mavili taraftarlara mesaj verdi.

Son transferi Kosovalı kendine güveniyor… rağmen saha dışında disiplinsizlikleri ile ön plana çıkan 22 yaşındaki hücumcu, bordo- mavililere verdiği mesajda, "Bu şehrin futbola ne kadar düşkün olduğunu ve taraftarın takımını çılgınlık derecesinde sevdiğini biliyorum. gollerimi seyredip, beni tebrik edenler var. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha güzellerini atacağım ve futbolumla tribünleri coşturacağım. Buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim" dedi.


BASINLA SOHBET
Teknik direktör Ünal Karaman dün öğle yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu ile takımı takip eden muhabirlerin katıldığı yemeğin ardından Karaman basın mensuplarıyla sohbet etti.

DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin Divan Başkanları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Divan Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğindeki toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç, F.Bahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Yüksel Akdoğan ve F.Bahçe Divan Kurulu Sekreteri Suavi Eman katıldı.

  1. 11.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Taraftarı coşturacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN