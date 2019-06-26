Batuhan’dan feragat
Fıratcan yaylada
Yeni transfer Fıratcan Üzüm, Trabzon'a çabuk alıştı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu şehri keşfediyor. Yaylalara çıkan Fıratcan "Buralar çok güzel. Doğa ile içiçe olmayı seviyorum. Böyle yerlerde kendimi daha mutlu hissediyorum" dedi. Fıratcan, Trabzon'un doğal güzelliklerle dolu bir şehir olduğunu kaydetti.
- 26.6.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Batuhan’dan feragat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.