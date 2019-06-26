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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Batuhan’dan feragat

Batuhan’dan feragat
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu 'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Kulüpten KAP'a gönderilen açıklamada, "Batuhan Artarslan alacaklarının 237 bin liralık kısmından feragat etmiştir" denildi.

Fıratcan yaylada
Yeni transfer Fıratcan Üzüm, Trabzon'a çabuk alıştı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu şehri keşfediyor. Yaylalara çıkan Fıratcan "Buralar çok güzel. Doğa ile içiçe olmayı seviyorum. Böyle yerlerde kendimi daha mutlu hissediyorum" dedi. Fıratcan, Trabzon'un doğal güzelliklerle dolu bir şehir olduğunu kaydetti.
  1. 26.6.2019
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