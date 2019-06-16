İki başkana şok - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri İki başkana şok

İki başkana şok

İki başkana şok
Bordo-mavili ekibin Divan Kurulu toplantısında ilginç bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Salona gelenler, 'da görev yapmış başkanların karakalemle çizilmiş portreleriyle karşılaştı. Geçmişten bugüne görev yapan 17 başkanın 15'inin çizimleri salondaydı. Sadece İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'nın portreleri yoktu.
  1. 16.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki başkana şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN