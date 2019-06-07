Gurur duyuyorum
“Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansı bir üst noktaya taşıyarak taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene inşallah en tepede görmek temenni ve duamız”
Albayrak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Oynadığı futbol ile altyapısına verdiği önem ile kendi genç yetiştirdiği oyuncularıyla Türk futboluna örnek olma rolünü çok güzel ifa etmiş. Bu yıl önemli bir yıl. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu bu performansı bir üst noktaya taşıyarak taraftarı olmaktan gurur duyduğumuz kulübümüzü bu sene inşallah en tepede görmek temenni ve duamız. Sayın başkanın şansında tüm yönetime, teknik ekibe, futbolculara, taraftara büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik muhabbet duygusu içersinde Trabzonspor'umuzun Türkiye'de ve dünya çapında bir marka noktasında çok başarılı bir sezon geçirir, inşallah şampiyonluk yolunda önemli bir başarı ortaya koyar."
Yunus Emre SEL
ŞAMPİYONLUK FORMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Trabzon'da AK Parti teşkilatı ile buluştuktan sonra taraftarların isteğini yerine getirdi. Kendisini Twitter'dan derneklerine davet eden Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu'nu kırmayan Bakan Berat Albayrak'a burada yeni sezon Trabzonspor forması hediye edildi. Albayrak, üzerinde ismi yazılı formayı görünce, "Şampiyonluk formasını verdiniz bana. Bayramlık gibi oldu" dedi. Taraftarlar, Albayrak'a sık sık "Trabzon'un çocuğu Berat Albayrak" tezahüratında bulundu.
MEDARI İFTİHARIMIZ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a da forma hediye edildi. Turhan, Trabzonspor'un ülkenin medarı iftiharlarından olduğunu belirterek, "Ülkenin her köşesinde, dünyanın her yerinde taraftarı olan büyük bir kulüptür. İnşallah bu takım, bu taraftara en yakın zamanda bir şampiyonluk ikram edecektir. Görev alan teknik kadroya, teknik ekibe ve idari kadroya başarılar diliyorum" dedi.
RONALDO İSTEĞİ
Bayramlaşma töreninde Bakan Albayrak ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Kucağındaki çocuğu ile Bakan Albayrak'ın yanına gelen vatandaş fotoğraf çektirmek istedi. Taraftarın bu isteğini kırmayan Albayrak, küçük çocukla bir süre muhabbet etti. Babasının Ronaldo hayranı olduğunu söylemesi üzerine küçük çocuk Bakan Albayrak ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan, Ronaldo'nun alınmasını istedi. Bu talebe Bakan Albayrak, esprili bir şekilde "Bizde de Abdülkadir ve Yusuf var" cevabını verdi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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