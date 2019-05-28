Trabzonspor'un Avrupa planı
Ligi 4. sırada bitirerek 3 yılın ardından Avrupa'ya gitme hakkı elde eden Trabzonspor'da ilk hedef gruplara kalmak. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak Fırtına, bu turu geçtikten sonra play-off'ta rakibi ile karşılaşacak ve elerse gruplara kalacak.
Ekibimiz, UEFA'daki 8,000 puanıyla, 3. ön eleme turunda seri başı olamayacak. Temsilcimizin 26 muhtemel rakibinin arasında kesinleşen 7 takım olarak Yunanistan'dan AEK, Portekiz'den Braga, Hırvatistan'dan Rijeka, Norveç'ten Midtjylland, Hollanda'dan Feyenoord, Belçika'dan Standard Liege ve Polonya'dan Legia Varşova ekipleri öne çıkıyor. Bordomavili takım, 3. ön eleme turunda maçları 8-15 Ağustos'ta, play-off'u ise 22-29 Ağustos'ta oynayacak.
GÖNÜLLERDE TAHT KURDUK
Süper Lig'de son 12 maçı kaybetmeyen bordo-mavili ekip, taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Öz evlatları ile güçlendirdiği kadrosunda müthiş bir takım ruhu yakalayan Fırtına, şimdiden gelecek sezonun en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. Başarının mimarı teknik direktör Ünal Karaman, "Biz sportmen duruş göstererek gönüllerde taht kurduk. Trabzon'u şampiyon yapmadan gitmek istemiyorum. Bunun için savaşıp o kupanın Trabzon'a gelmesini sağlayacağız. Bunun için kararlıyım" ifadesini kullandı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Trabzonspor'un Avrupa planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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