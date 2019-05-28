Trabzonspor'un Avrupa planı

Ekibimiz, UEFA'daki 8,000 puanıyla, 3. ön eleme turunda seri başı olamayacak. Temsilcimizin 26 muhtemel rakibinin arasında kesinleşen 7 takım olarak Yunanistan'dan AEK, Portekiz'den Braga, Hırvatistan'dan Rijeka, Norveç'ten Midtjylland, Hollanda'dan Feyenoord, Belçika'dan Standard Liege ve Polonya'dan Legia Varşova ekipleri öne çıkıyor. Bordomavili takım, 3. ön eleme turunda maçları 8-15 Ağustos'ta, play-off'u ise 22-29 Ağustos'ta oynayacak.



GÖNÜLLERDE TAHT KURDUK

Süper Lig'de son 12 maçı kaybetmeyen bordo-mavili ekip, taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Öz evlatları ile güçlendirdiği kadrosunda müthiş bir takım ruhu yakalayan Fırtına, şimdiden gelecek sezonun en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. Başarının mimarı teknik direktör Ünal Karaman, "Biz sportmen duruş göstererek gönüllerde taht kurduk. Trabzon'u şampiyon yapmadan gitmek istemiyorum. Bunun için savaşıp o kupanın Trabzon'a gelmesini sağlayacağız. Bunun için kararlıyım" ifadesini kullandı.