Trabzonspor'un Avrupa planı
28 Mayıs 2019, Salı
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'un Avrupa planı

Trabzonspor'un Avrupa planı

Ligi 4. sırada bitirerek 3 yılın ardından Avrupa'ya gitme hakkı elde eden 'da ilk hedef gruplara kalmak. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak Fırtına, bu turu geçtikten sonra play-off'ta rakibi ile karşılaşacak ve elerse gruplara kalacak.

Ekibimiz, 'daki 8,000 puanıyla, 3. ön eleme turunda seri başı olamayacak. Temsilcimizin 26 muhtemel rakibinin arasında kesinleşen 7 takım olarak 'dan AEK, Portekiz'den Braga, Hırvatistan'dan Rijeka, Norveç'ten Midtjylland, 'dan Feyenoord, 'dan Standard Liege ve Polonya'dan ekipleri öne çıkıyor. Bordomavili takım, 3. ön eleme turunda maçları 8-15 Ağustos'ta, play-off'u ise 22-29 Ağustos'ta oynayacak.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDUK
Süper Lig'de son 12 maçı kaybetmeyen bordo-mavili ekip, taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Öz evlatları ile güçlendirdiği kadrosunda müthiş bir takım ruhu yakalayan Fırtına, şimdiden gelecek sezonun en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. Başarının mimarı teknik direktör , "Biz sportmen duruş göstererek gönüllerde taht kurduk. Trabzon'u şampiyon yapmadan gitmek istemiyorum. Bunun için savaşıp o kupanın Trabzon'a gelmesini sağlayacağız. Bunun için kararlıyım" ifadesini kullandı.

  1. 28.5.2019
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