Trabzonspor'da Ponce harekatı
Hugo Rodallega’dan henüz yanıt alamayan Trabzonspor yönetimi alternatif isimlere yöneldi. Venezuela basınına göre Fırtına, Anzhi’nin forvetinin peşine düştü.
Karadeniz temsilcisinde forvet transferi gündemde. Hugo Rodallega'dan henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt alamayan Trabzonspor alternatif isimlerle görüşmeye başladı. Venezuela basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Anzhi'nin forveti Andres Ponce'nin peşinde. Meridiano'ya göre Karadeniz Fırtınası, Türk ekibinin ajandasına girdi. 21 yaşındaki oyuncuya resmi bir teklif gelmesi halinde de kabul edeceği yazıldı. Anzhi, Rusya Ligi'nde küme düştüğü için Ponce kulüpten ayrılmanın yollarını arıyor.
FARUK VE HÜSEYİN'E SÖZLEŞME
BORDO-mavililer, alt yapıya yatırımı sürdürüyor. Trabzonspor'un U-19 takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ile merkez orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi. İki futbolcunun da yarın resmi sözleşmeleri imzalaması bekleniyor. Faruk ve Hüseyin'in bu sezon hazırlık kampına götürülmesi de bekleniyor.
ULAŞ DA FIRTINA'YA YAKALANDI
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın genç stoperi Ulaş Zengin başarılı futboluyla dikkatleri çekmişti. Trabzonspor'un da 21 yaşındaki savunmacı için devreye girdiği belirtildi. Bordo-mavili yöneticilerin, Ulaş için nabız yokladığı öğrenildi. Genç futbolcu son 11 hafta takımın değişilmezi olmuştu. Peşinde Galatasaray da var.
RODALLEGA'YA 1 HAFTA SÜRE
Yönetim, yıllık ücretinde indirime gitmeyen ve kendilerine net bir cevap vermeyen Hugo Rodallega'yı 1 hafta daha bekleme kararı aldı. Kolombiyalı yıldız, bu süreçte Karadeniz Fırtınası'nın yaptığı 1 milyon euro'luk teklife olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezse teklif geri çekilecek. Taraftarlar 33'lük tecrübeli forvetin kulüpte kalmasını istiyor.
- 2.6.2019
-
Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
-
Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
-
İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Trabzonspor'da Ponce harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.