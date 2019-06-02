Trabzonspor'da Ponce harekatı
02 Haziran 2019, Pazar
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'da Ponce harekatı

Trabzonspor'da Ponce harekatı

Hugo Rodallega’dan henüz yanıt alamayan yönetimi alternatif isimlere yöneldi. basınına göre Fırtına, ’nin forvetinin peşine düştü.

temsilcisinde forvet transferi gündemde. Hugo Rodallega'dan henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt alamayan alternatif isimlerle görüşmeye başladı. basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, 'nin forveti Andres Ponce'nin peşinde. Meridiano'ya göre Karadeniz Fırtınası, Türk ekibinin ajandasına girdi. 21 yaşındaki oyuncuya resmi bir teklif gelmesi halinde de kabul edeceği yazıldı. Anzhi, Rusya Ligi'nde küme düştüğü için Ponce kulüpten ayrılmanın yollarını arıyor.

FARUK VE HÜSEYİN'E SÖZLEŞME
BORDO-mavililer, alt yapıya yatırımı sürdürüyor. Trabzonspor'un U-19 takımında forma giyen sol bek Can Genç ile merkez orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi. İki futbolcunun da yarın resmi sözleşmeleri imzalaması bekleniyor. Faruk ve Hüseyin'in bu sezon hazırlık kampına götürülmesi de bekleniyor.

ULAŞ DA FIRTINA'YA YAKALANDI
Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın genç stoperi Ulaş Zengin başarılı futboluyla dikkatleri çekmişti. Trabzonspor'un da 21 yaşındaki savunmacı için devreye girdiği belirtildi. Bordo-mavili yöneticilerin, Ulaş için nabız yokladığı öğrenildi. Genç futbolcu son 11 hafta takımın değişilmezi olmuştu. Peşinde Galatasaray da var.

RODALLEGA'YA 1 HAFTA SÜRE
Yönetim, yıllık ücretinde indirime gitmeyen ve kendilerine net bir cevap vermeyen Hugo Rodallega'yı 1 hafta daha bekleme kararı aldı. Kolombiyalı yıldız, bu süreçte Karadeniz Fırtınası'nın yaptığı 1 milyon euro'luk teklife olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezse teklif geri çekilecek. Taraftarlar 33'lük tecrübeli forvetin kulüpte kalmasını istiyor.

  1. 2.6.2019
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