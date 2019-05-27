Ünal Karaman ile ak sezon – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Ünal Karaman ile ak sezon

’de son 8 sezonun en iyi dönemine imza atan Fırtına’da Karaman, 1.85 puan ortalamasıyla Güneş’ten sonraki en iyi grafiği sergiledi.

Spor Toto 'i 63 puanla 4. sırada tamamlayan 'un ile yüzü güldü. Bordo- mavili takım, sezon başında göreve getirdiği Karaman yönetiminde ligde son 8 sezonun en iyi dönemini yaşarken, 3 sezon aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Karadeniz ekibi, Ünal Karaman liderliğinde ligde 34 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 63 puan topladı. Elde edilen 1.85 puan ortalaması, 'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalama oldu.

ŞENOL HOCAYI YAKALADI
Şenol Güneş, Trabzonspor'un başındaki 4. döneminde 2009-10 sezonunun 20. haftasından 2012-13 sezonunun 19. haftasına kadar olan periyotta çıktığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle yine 1.85'lik başarı yakalamıştı. Daha sonra görev alan isimlerden (1.46), (1.45), Vahid Halilhdoziç (1.12), (1.27), Sadi Tekelioğlu (1.42), iki ayrı dönemde (1.38), iki döneminde (1.56) ve ise (1.77) puan ortalaması elde etti.

MİLLİLER GİDİYOR
A 'a davet edilen , Abdülkadir Ömür ve bugün Antalya'ya giderek ay-yıldızlı ekibin kampına katlacak. 11 Haziran'a kadar oynayacağımız 2'si özel 4 karşılaşmada forma bekleyecek üç oyuncu tatile geç çıkacakları için yeni sezon hazırlık kampına da geç dahil olacaklar.

BİLİC: ETKİLEYİCİYDİ
''ın eski hocası 'ten Trabzonspor'a övgü geldi. Futbol Federasyonu'nun Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'ye gelen Hırvat teknik adam, Süper Ligi değerlendirirken, "Sezonun genelinde hiçbir takım şampiyon gibi oynayamadı ve üstünlüğünü kabul ettiremedi. Trabzonspor'un gençlerle ortaya koyduğu futbol, kesinlikle etkileyiciydi. Bence takdir edilmesi gereken bir başarı elde ettiler" dedi.

3 BÜYÜKLERİ DEVİRDİ
Trabzonspor, Karaman ile Süper Lig'de üç büyük rakibine karşı da son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üçünü de deviren bordo-mavililer, 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak son yılların en çok puanını topladı.

GENÇLERE ŞANS VERDİ
Ünal Karaman; Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanına yeni genç isimleri de ekleyerek alkış topladı. Kaleyi 23 yaşındaki Uğurcan Çakır'a emanet eden başarılı hoca, savunmada Hüseyin Türkmen (21), orta alanda Abdulkadir Parmak (24) gibi alt yapıdan çıkan isimleri ilk 11'in değişmez oyuncuları yaptı.

  1. 27.5.2019
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