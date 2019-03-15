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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Trabzonlu Olcay

Trabzonlu Olcay

Olcay’ın ağabeyi ve temsilcisi , önemli açıklamalar yaptı.

, "Tek amacı 'da kalmaktı. Bana, 'ne yap et bu işi hallet' dedi. 4 takım istese de o kabul etmedi. Her türlü fedakârlığı yapıp kalmayı tercih etti. Ücretinde yüzde 50 indirim yaptı. Trabzonspor'da bırakmak istiyor" dedi.
  1. 15.3.2019
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