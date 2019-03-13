Fedakâr Yusuf
Yusuf Yazıcı'dan büyük fedakarlık...
Akhisar maçında oyundan alınırken bir grup taraftarın tepki gösterdiği 22 yaşındaki yıldızın ikinci yarıya "Kendimi biraz daha zorlayabilirim" diyerek çıktığı bildirildi. Maç öncesinde sakat olan ve sağlık ekibinin "Riske etmemeliyiz" dediği Yusuf'un, ayağında ödem olduğu ve bu yüzden performansının düştüğü ortaya çıktı.
ŞENOL HOCA İLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ
Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş hakkında konuştu. Genç maestro, ''Her zaman Milli Takım'a katkıda bulunmak ve büyük başarılar yakalamak istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek gurur vericidir. Şenol hoca ile birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum'' dedi
- 13.3.2019
Fedakâr Yusuf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.