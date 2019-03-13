Fedakâr Yusuf

Akhisar maçında oyundan alınırken bir grup taraftarın tepki gösterdiği 22 yaşındaki yıldızın ikinci yarıya "Kendimi biraz daha zorlayabilirim" diyerek çıktığı bildirildi. Maç öncesinde sakat olan ve sağlık ekibinin "Riske etmemeliyiz" dediği Yusuf'un, ayağında ödem olduğu ve bu yüzden performansının düştüğü ortaya çıktı.



ŞENOL HOCA İLE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş hakkında konuştu. Genç maestro, ''Her zaman Milli Takım'a katkıda bulunmak ve büyük başarılar yakalamak istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek gurur vericidir. Şenol hoca ile birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum'' dedi