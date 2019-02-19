Mahcup olduk – Fotomaç – 19 Şubat 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Mahcup olduk

Mahcup olduk

Mahcup olduk

Başkan : Belki de sezonun en kötü futbolunu ortaya koyduğumuz maçı için, bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

Başkan Ahmet , maçındaki performansın kendilerini mahcup ettiğini söyledi. Ağaoğlu, "Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ancak hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalı" dedi. Başkan, teknik heyet ve takımın her zaman arkasında olduklarını da vurgulayarak, "Takımımız ve teknik kadro, ortaya çıkan eksiklerin de hataların da farkındadır. Sezon sonuna kadar yine bu isimlerle devam edeceğimiz gerçeği unutulmamalıdır" diye konuştu.

KRİZ VE FIRSATLAR | OLCAY ÇAKIR
Sosa ve Onazi ile birlikte etkili, baskılı, göze hoş gelen pozitif futbolun mimarlarından olan iki bekin de sakatlanması elbette tüm olumlu havayı olumsuza çevirdi. Hakemi de transfer yasaklısı olmayı da ekonomik durumu da yenebilecek, ezebilecek formasyon tamamen bozulmuş oldu. O halde kanaatimce; acil devreye sokulması gereken şu olmalıydı ya da olmalı; pozitif futboldan kısa süreli vazgeçip, kazanma odaklı, ülke gerçeklerine uygun bir anlayışla bu krizi fırsata çevirmeyi denemek! Öyle olursa ofansif sıfır katkılı "bekler sadece defansif görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirsin kafi" denilebilir! Denilebilirdi!

  1. 19.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahcup olduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN