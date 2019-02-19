Mahcup olduk

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanya maçındaki performansın kendilerini mahcup ettiğini söyledi. Ağaoğlu, "Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ancak hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalı" dedi. Başkan, teknik heyet ve takımın her zaman arkasında olduklarını da vurgulayarak, "Takımımız ve teknik kadro, ortaya çıkan eksiklerin de hataların da farkındadır. Sezon sonuna kadar yine bu isimlerle devam edeceğimiz gerçeği unutulmamalıdır" diye konuştu.



KRİZ VE FIRSATLAR | OLCAY ÇAKIR

Sosa ve Onazi ile birlikte etkili, baskılı, göze hoş gelen pozitif futbolun mimarlarından olan iki bekin de sakatlanması elbette tüm olumlu havayı olumsuza çevirdi. Hakemi de transfer yasaklısı olmayı da ekonomik durumu da yenebilecek, ezebilecek formasyon tamamen bozulmuş oldu. O halde kanaatimce; acil devreye sokulması gereken şu olmalıydı ya da olmalı; pozitif futboldan kısa süreli vazgeçip, kazanma odaklı, ülke futbol gerçeklerine uygun bir anlayışla bu krizi fırsata çevirmeyi denemek! Öyle olursa ofansif sıfır katkılı "bekler sadece defansif görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirsin kafi" denilebilir! Denilebilirdi!