Trabzonspor'a müjdeli haber!

Trabzonspor'da son dönemde zirve yapan sakatlarla ilgili teknik heyete ilk sevindirici haber geldi. Sağlık kurulu tarafından tedavisi tamamlanan Uğurcan Çakır dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka adalesinde yırtık meydana gelen Çakır, Galatasaray derbisinde formasını giyememişti. Başarılı file bekçisi idmanda hazır göründü.



TEKNİK HEYET 'OH' ÇEKTİ



Çakır'ın hafta sonundaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Önceki gün yapılan antrenmanı sağ ayağında ağrı hissettiği için tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de takımla çalıştı. Durumu iyi olan genç stoper de Alanyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Derbide yedek soyunan kaptan Jose Sosa'nın da formasına kavuşacak olması teknik heyetin elini bir nebze olsun rahatlatmış oldu.



NOVAK İÇİN KARAR BUGÜN



Fırtına'da Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi de son aşamaya geldi. Birkaç gündür takımdan ayrı olarak kondisyon yüklemesi yapan Çek sol bek bugünkü idmanda takımla çalışarak kendisini deneyecek. Hazır görülmesi halinde Novak da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.



MİNİ YORUM | SALDIRILAR VAR AMA... - NECMİ PEREKLİ



Bugünden değil, ta 2011'den beri Trabzon ve Trabzonspor üzerine oynanan bazı oyunlar var. O zamanlar bu oyunlar için "Acaba..." şeklinde tereddütler var idi ise de, bugün konu artık herkes tarafından anlaşılmış ve onaylanmıştır. Nereden, kimlerden, niye? Bu Trabzonspor fobisinin güçlü ellerce körüklendiği malum da kaynağı ne şimdilik meçhul. O zaman bu lobiye karşı Trabzon ve Trabzonspor camiası kenetlenmeli.