Trabzonspor'a müjdeli haber!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'a müjdeli haber!

'a müjdeli haber!

Trabzonspor'a müjdeli haber!

Kaleci Uğurcan ile önceki günkü antrenmanı yarıda bırakan Hüseyin takımla çalıştı. Kaptan Sosa da Alanya maçında formasına kavuşacak.

'da son dönemde zirve yapan sakatlarla ilgili teknik heyete ilk sevindirici haber geldi. Sağlık kurulu tarafından tedavisi tamamlanan Uğurcan Çakır dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ankaragücü ile oynanan maçta sol arka adalesinde yırtık meydana gelen Çakır, derbisinde formasını giyememişti. Başarılı file bekçisi idmanda hazır göründü.

TEKNİK HEYET 'OH' ÇEKTİ

Çakır'ın hafta sonundaki Aytemiz maçında oynayabileceği belirtildi. Önceki gün yapılan antrenmanı sağ ayağında ağrı hissettiği için tamamlayamayan Hüseyin Türkmen de takımla çalıştı. Durumu iyi olan genç stoper de Alanyaspor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Derbide yedek soyunan kaptan 'nın da formasına kavuşacak olması teknik heyetin elini bir nebze olsun rahatlatmış oldu.

NOVAK İÇİN KARAR BUGÜN

Fırtına'da Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Filip Novak'ın tedavisi de son aşamaya geldi. Birkaç gündür takımdan ayrı olarak kondisyon yüklemesi yapan Çek sol bek bugünkü idmanda takımla çalışarak kendisini deneyecek. Hazır görülmesi halinde Novak da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.

MİNİ YORUM | SALDIRILAR VAR AMA... - NECMİ PEREKLİ

Bugünden değil, ta 2011'den beri ve Trabzonspor üzerine oynanan bazı oyunlar var. O zamanlar bu oyunlar için "Acaba..." şeklinde tereddütler var idi ise de, bugün konu artık herkes tarafından anlaşılmış ve onaylanmıştır. Nereden, kimlerden, niye? Bu Trabzonspor fobisinin güçlü ellerce körüklendiği malum da kaynağı ne şimdilik meçhul. O zaman bu lobiye karşı Trabzon ve Trabzonspor camiası kenetlenmeli.

  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'a müjdeli haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN