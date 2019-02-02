Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması

Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban Güven, ile oynanılan maçta sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını bildirdi.

Güven, kulübün internet sitesinde maçında sakatlık yaşayan oyuncular ve 'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.

  1. 2.2.2019 22:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN