Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban Güven, Ankaragücü ile oynanılan maçta sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını bildirdi.
Güven, kulübün internet sitesinde Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan oyuncular Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.
Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.
- 2.2.2019 22:05
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Trabzonspor'da Novak ve Uğurcan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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