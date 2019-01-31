Yeter artık!
Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile 4-2 yenilen ve ardından 27 bin taraftarına da PFDK'nın ceza verdiği Trabzonspor'a bir şok daha.
Başakşehir maçında hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile 4-2 yenilen ve ardından 27 bin taraftarına da PFDK'nın ceza verdiği Trabzonspor'a bir şok daha. Geçen hafta bu kez hakem Alper Ulusoy'un kurbanı olan ve 2 puan bırakan Karadeniz ekibine bir darbe de PFDK'dan geldi... Bordo-mavililer "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Taraftar ve camia, "Hem hakemlerden hem gözlemcilerden hem de PFDK'dan çektiğimiz nedir? En ufak bir olayda anında ceza veriliyor. Nedense bizim maçlarda her şey abartılıyor" tepkisini gösterdiler.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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