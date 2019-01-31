Yeter artık! – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Yeter artık!

Yeter artık!

maçında hakem ile VAR hakemi 'un hatalı kararları ile 4-2 yenilen ve ardından 27 bin taraftarına da 'nın ceza verdiği 'a bir şok daha.

maçında hakem ile VAR hakemi 'un hatalı kararları ile 4-2 yenilen ve ardından 27 bin taraftarına da 'nın ceza verdiği 'a bir şok daha. Geçen hafta bu kez hakem Alper Ulusoy'un kurbanı olan ve 2 puan bırakan ekibine bir darbe de PFDK'dan geldi... Bordo-mavililer "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Taraftar ve camia, "Hem hakemlerden hem gözlemcilerden hem de PFDK'dan çektiğimiz nedir? En ufak bir olayda anında ceza veriliyor. Nedense bizim maçlarda her şey abartılıyor" tepkisini gösterdiler.

  1. 31.1.2019
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