La Liga'da yıldız transfer beklentisi
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'da yıldız transfer beklentisi

La Liga'da yıldız transfer beklentisi

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligleri kulüplerinin üyesi olduğu 'nın başkanı Javier Tebas, yazın önemli bir futbolcunun İspanya'ya transfer olmasını beklediğini söyledi.

Tebas, İtalyan basınında yer alan açıklamalarında, geçen yaz 'den ayrılarak İtalya'nın Juventus takımına transfer olan düzeyinde bir futbolcunun gelecek sezon 'ya gelmesini beklediğini ifade etti.

"Bu futbolcu Neymar mı Mbappe mi?" şeklindeki bir soruya Tebas, "İnşallah gelecek sezona ikisi de gelir. Yazın önemli bir şey olacağına dair hissim var." diye cevap verdi.

Portekizli futbolcu Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin La Liga'nın değerini düşürmediğini kaydeden Tebas, "Cristiano kalsaydı ya da Jose Mourinho bir İspanyol takımına imza atsaydı hoşuma giderdi ama Ronaldo'nun gitmesi bize zarar vermedi. Onsuz da büyümeye devam ediyoruz. Diğer yandan bana öyle geliyor ki, Serie A onun gelişinden çok da fazla memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

La Liga Başkanı ayrıca Avrupa'nın bazı liglerindeki "ekonomik dopinge" karşı 3 yıldır mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Paris Saint Germain'i UEFA'ya şikayet ettik ve meselenin takipçisiyiz." ifadesini kullandı.

  1. 30.1.2019 20:00
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