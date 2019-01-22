Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın kabrine ziyaret

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Karadeniz ekibinin, Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Onbaşı Seyit Çabuk'un Balıkesir'deki mezarına ziyarette bulunup, dua ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlumuz Haluk Şahin, yönetim kurulu danışmanımız Ali Kemal Denizci ve A takım kafilemizin katıldığı ziyarette, teknik direktörümüz Ünal Karaman, Seyit Onbaşı için anı defterine minnetlerini sunan taziye mesajı yazdı. Takımımız, ziyaretin ardından yarın oynanacak Balıkesirspor Baltok maçı için kampa girdi."