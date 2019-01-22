Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın kabrine ziyaret
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'de bulunan Trabzonspor kafilesi, Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Karadeniz ekibinin, Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Onbaşı Seyit Çabuk'un Balıkesir'deki mezarına ziyarette bulunup, dua ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlumuz Haluk Şahin, yönetim kurulu danışmanımız Ali Kemal Denizci ve A takım kafilemizin katıldığı ziyarette, teknik direktörümüz Ünal Karaman, Seyit Onbaşı için anı defterine minnetlerini sunan taziye mesajı yazdı. Takımımız, ziyaretin ardından yarın oynanacak Balıkesirspor Baltok maçı için kampa girdi."
- 22.1.2019 21:57
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın kabrine ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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