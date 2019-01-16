Yabancı sayısı 11’e indi – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Yabancı sayısı 11’e indi

Yabancı sayısı 11’e indi

ekibi, 'nin belirlediği 14 kişilik kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi.

ekibi, 'nin belirlediği 14 kişilik kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi. Pereira, Onazi, Sosa, Amiri, Hosseini, Novak, Ekuban, Nwkaeme, Rodallega, İbanez ve Toure gibi isimleri kadrosunda tutan bordomavililer, elindeki yabancı oyuncuların hepsinden istifade etti.

  1. 16.1.2019
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