Yabancı sayısı 11’e indi
Karadeniz ekibi, TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi.
Karadeniz ekibi, TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Esteban ve Kucka'nın gitmesi ile 11'e indirdi. Pereira, Onazi, Sosa, Amiri, Hosseini, Novak, Ekuban, Nwkaeme, Rodallega, İbanez ve Toure gibi isimleri kadrosunda tutan bordomavililer, elindeki yabancı oyuncuların hepsinden istifade etti.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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