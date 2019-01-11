Kuvvet yüklediler

Antalya kampında dün de çift mesai yapıldı. Sabahki antrenmanda oyuncular teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde salonda iki grup halinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Takım akşam yapılan ikinci idmanla günü noktaladı.



LUCESCU'DAN KAMPA ZİYARET

A Milli Takım'ın teknik patronu Mircea Lucescu, Trabzonspor'un konakladığı otele gelerek teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü. Rumen çalıştırıcı, Karaman'dan oyuncularla ilgili bilgi aldı. Lucescu ayrılırken karşılaştığı Yusuf Yazıcı ile de tercümanlar aracılığıyla bir süre sohbet etti.