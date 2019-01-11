Kuvvet yüklediler
Antalya kampında dün de çift mesai yapıldı.
Antalya kampında dün de çift mesai yapıldı. Sabahki antrenmanda oyuncular teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde salonda iki grup halinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Takım akşam yapılan ikinci idmanla günü noktaladı.
LUCESCU'DAN KAMPA ZİYARET
A Milli Takım'ın teknik patronu Mircea Lucescu, Trabzonspor'un konakladığı otele gelerek teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü. Rumen çalıştırıcı, Karaman'dan oyuncularla ilgili bilgi aldı. Lucescu ayrılırken karşılaştığı Yusuf Yazıcı ile de tercümanlar aracılığıyla bir süre sohbet etti.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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