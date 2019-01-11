Kuvvet yüklediler – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Kuvvet yüklediler

Kuvvet yüklediler

dün de çift mesai yapıldı.

dün de çift mesai yapıldı. Sabahki antrenmanda oyuncular nezaretinde salonda iki grup halinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Takım akşam yapılan ikinci idmanla günü noktaladı.

LUCESCU'DAN KAMPA ZİYARET
A 'ın teknik patronu , 'un konakladığı otele gelerek teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü. Rumen çalıştırıcı, Karaman'dan oyuncularla ilgili bilgi aldı. Lucescu ayrılırken karşılaştığı Yusuf Yazıcı ile de tercümanlar aracılığıyla bir süre sohbet etti.

  1. 11.1.2019
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