Hugo’ya tuzak!
Dolandırıcıların ‘sahte haciz’ oyununa gelen Kolombiyalı golcü, 2.5 milyon TL’sini kaptırmaktan son anda kurtuldu.
Hugo Rodallega'nın 2.5 milyon lirası sahte haciz oyunuyla dolandırılmak istendi. Duruma son anda el koyulurken, Rodallega ve avukatı İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giderek şikayetçi oldu. Rodallega'nın avukatı Mikail Hasbek yaptığı açıklamada, "Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Milyonların üzerinden bir rakam olmasına rağmen bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor. Zamanında engel olmasak paralar uçup gidecekti" dedi.
RODALLEGA TEK DEĞİL
Rodallega'nın avukatlarından Emin Özkurt, "Dolandırılmaya çalışılan başka futbolcular da var. Bize gelen duyumlara baktığımızda 15-20 milyon gibi bir paradan söz ediyoruz. Olay artık yargıda" ifadelerini kullandı.
- 11.1.2019
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Hugo’ya tuzak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.