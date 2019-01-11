Hugo’ya tuzak!

Hugo Rodallega'nın 2.5 milyon lirası sahte haciz oyunuyla dolandırılmak istendi. Duruma son anda el koyulurken, Rodallega ve avukatı İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giderek şikayetçi oldu. Rodallega'nın avukatı Mikail Hasbek yaptığı açıklamada, "Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Milyonların üzerinden bir rakam olmasına rağmen bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor. Zamanında engel olmasak paralar uçup gidecekti" dedi.



RODALLEGA TEK DEĞİL

Rodallega'nın avukatlarından Emin Özkurt, "Dolandırılmaya çalışılan başka futbolcular da var. Bize gelen duyumlara baktığımızda 15-20 milyon gibi bir paradan söz ediyoruz. Olay artık yargıda" ifadelerini kullandı.