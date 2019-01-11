Hugo’ya tuzak! – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Hugo’ya tuzak!

Hugo’ya tuzak!

Dolandırıcıların ‘sahte haciz’ oyununa gelen Kolombiyalı golcü, 2.5 milyon TL’sini kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Hugo Rodallega'nın 2.5 milyon lirası sahte haciz oyunuyla dolandırılmak istendi. Duruma son anda el koyulurken, Rodallega ve avukatı Çağlayan'daki 'na giderek şikayetçi oldu. Rodallega'nın avukatı Mikail Hasbek yaptığı açıklamada, "Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. Milyonların üzerinden bir rakam olmasına rağmen bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor. Zamanında engel olmasak paralar uçup gidecekti" dedi.

RODALLEGA TEK DEĞİL
Rodallega'nın avukatlarından Emin Özkurt, "Dolandırılmaya çalışılan başka futbolcular da var. Bize gelen duyumlara baktığımızda 15-20 milyon gibi bir paradan söz ediyoruz. Olay artık yargıda" ifadelerini kullandı.

  1. 11.1.2019
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